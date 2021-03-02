Какие социальные сети популярны в Казахстане

В Казахстане в лидерах оказалась сеть Pinterest - 32,7%.

Рейтинг социальных сетей составило мониторинговое агентство ranking.kz, передает zakon.kz.

Так, в январе 2021 года самой популярной социальной сетью в мире, по данным Statcounter Global Stats, стала сеть Facebook, чья доля составила 69,8%. Следом идут Pinterest (11,9%), Twitter (9,5%), YouTube (4,9%) и Instagram (2,6%).

В Казахстане в лидерах оказалась сеть Pinterest - 32,7%. В ТОП-5 популярных соцсетей также вошли YouTube (20,4%), "ВКонтакте" (14,9%), Facebook (13,5%) и Twitter (11,3%).

С "настольных" устройств — ПК, ноутбуков или моноблоков — пользователи в Казахстане чаще всего посещают Pinterest, YouTube и "ВКонтакте".

C планшетов заходят преимущественно на Pinterest, Facebook и YouTube, и эта же тройка пользуется наибольшим спросом у владельцев смартфонов, однако YouTube в этой группе выходит на второе место по популярности, обгоняя соцсеть Марка Цукерберга, - говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики, доступ к социальном сетям невозможен без услуг связи.

Так, в январе 2021 года в стране услуги связи подорожали на 1,7% к январю прошлого года. В том числе абонентская плата за доступ к сети Интернет выросла на 2,1%, услуги кабельного телевидения — на 2,4%, услуги сотовой связи — на 1,5%. Абонентская плата за стационарный телефон осталось неизменной.

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