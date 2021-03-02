Диетолог назвала самый полезный суп 

Чечевичный суп богат белками.

Самым полезным супом является чечевичный, рассказала диетолог Ольга Деккер, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, данный суп богат белками.

Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо, - пояснила она.

Также чечевичный суп содержит в себе большое количество клетчатки, и в целом он хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета.

При этом вторым по полезности является овощной суп на мясном бульоне, указала диетолог.

По ее словам, использоваться в нем могут как свежие, так и замороженные овощи.

Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов. Тогда у нас будет кусочек мяса как источник белков и жиров и дополнительно клетчатка из овощей, - рекомендовала специалист.

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