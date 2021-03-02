Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса

Миру придется победить новые штаммы.

Один из самых богатейших людей на Земле, милиардер Билл Гейтс озвучил, когда по его мнению закончится пандемия коронавируса, передает zakon.kz.

Основатель Microsoft убежден, что для полной победы над инфекцией нужно внести большой вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и распространять вакцину.

Мир не сможет победить пандемию коронавируса раньше 2022 года. Проблема состоит в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы пандемия закончилась по всей планете. США вернутся к почти "докоронавирусной" ситуации уже осенью, и это связано с началом вакцинации в стране, - заявил Гейтс в эфире CNN.

Он добавил, что миру придется победить новые штаммы коронавируса и риск повторного заражения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!