Курс доллара вырос сразу на 2,5 тенге

При этом отмечается сильное снижение цен на нефть.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,46 тенге, поднявшись сразу на 2,49 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,9-421 тенге, евро – 505,9-507,9 тенге, рос. рубль - 5,65-5,70 тенге.

Между тем цены на нефть на торгах 2 марта опять упали.

Так, цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 1,24%, до $62,90 за баррель.В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI упала до $59,68 (-1,22%).

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