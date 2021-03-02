Казахстанцы делятся рассылкой о безвизовом режиме для граждан Китая

Доверяйте только официальной информации.

Казахстанцы на этот раз рассылают сообщение о безвизовом режиме для граждан Китая, сообщает zakon.kz.

По данным издания Stopfake.kz, это фейк.

Эту информацию опровергли в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Загранучреждениями РК в Китае для граждан КНР визы оформляются в соответствии с правилами оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Казахстан, выдачи аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия. Кроме того, по решению Правительства РК с марта 2020 года гражданам КНР визы выдаются по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, — сообщили в ведомстве.

Призываем вас доверять только официальной информации.

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