Полицейский упал и получил тяжелые травмы в недостроенном доме в Алматы 

Он сейчас находится в тяжелом состоянии.

В Алматы полицейский упал и получил тяжелые травмы в недостроенном доме, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, при предотвращении трагического случая с группой подростков 16-17 лет, находящихся на крыше заброшенной стройки пострадал сотрудник ювенальной полиции Алатауского района города Алматы.

Во время профилактической беседы в условиях гололеда он оступился и упал на этаж ниже. В настоящее время полицейскому сделана операция, но он продолжает находится в тяжелом состоянии, - сообщили в полиции.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ст.127 КОАП "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей".

Несовершеннолетние были препровождены в безопасное место и не пострадали.

Департамент полиции города Алматы обращается к родителям с просьбой внимательно относится к местонахождению и занятиям детей.

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