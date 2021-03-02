Актуальные вопросы среднего и высшего образования. Видео

Спикерами выступили вице-министры.

В СЦК прошла пресс-конференция на тему: "Об актуальных вопросах среднего и высшего образования", сообщает zakon.kz.

Спикерами выступили:

вице-министр образовании и науки РК Шолпан Каринова,

вице-министр образовании и науки РК Мирас Дауленов,

председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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