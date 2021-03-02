Вводятся ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья

Алматы на сегодняшний день ничего не угрожает.

Ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья вводят из-за строящихся селезадерживающих плотин, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

Городу Алматы на сегодняшний день ничего не угрожает. Более опасный селевой период формируется где-то в июле, августе, сентябре. В текущем году мы приступили к строительству двух селезадерживающих плотин - в ущелье Аюсай и Аксай. В связи с этим мне хотелось бы обратиться к жителям Алматы и предупредить, что будут введены некоторые ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья, которое так любят алматинцы и гости южной столицы. Поэтому необходимо с должным пониманием к этому отнестись, так как это в последующем обеспечит безопасность мегаполиса, - сказал Юрий Ильин на брифинге в СЦК.

По его словам, регионы, которые наиболее подвержены риску возникновения ЧС из-за большого количества осадков - часть районов Карагандинской области, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Актюбинская области. В этих регионах снегозапас превышает многолетние наблюдения на 50%. Еще одна причина потоплений - промерзание почвы.

Что касается Нур-Султана, у нас в основном накопления происходят в Вячеславом водохранилище. На данное время заполнение составляет около 70%. Но это необходимая вода, которая для жителей города Нур-Султан. В случае, если происходит повышение и переполнение данного водохранилища, производятся профилактические попуски воды, которые защищает дамба, - добавил глава МЧС.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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