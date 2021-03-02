Боец UFC вышел пьяным на титульный бой

Проигрыш в сентябре 2020 года в титульном бою Исраэлю Адесанье стал для Косты первым в карьере.

Бразильский боец UFC Пауло Коста рассказал страшную правду о том, как проиграл титульный бой в сентябре 2020 года, передает zakon.kz.

Коста признался в своем неспортивном поведении - оказывается, за сутки до боя он выпил бутылку вина, и на сам поединок вышел с похмельем и даже немного пьяным.

Бой был назначен на 9 утра, но нам нужно было встать в 5 часов, чтобы отправиться на арену, подготовиться, размяться, затейпировать руки. Я не мог уснуть до половины третьего из-за судороги в ногах. Поэтому я выпил вина. Много вина. Целую бутылку для того, чтобы заснуть. Сначала я выпил бокал, но это не сработало. Потом два – никакого эффекта. Половина бутылки – ничего не изменилось. И в конце я выпил все. Это был мой выбор – я не спал ровно сутки, и мне нужно было выспаться, - покаялся боец.

К слову, проигрыш в сентябре 2020 года в титульном бою Исраэлю Адесанье стал для Косты первым в карьере.

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