Новый закон о закупках квазигоссектора разрабатывается на опыте "Самрук-Казына"

Меры принятые Фондом в закупочной деятельности, доказали свою эффективность, в том числе в период коронакризиса.

Приоритет поддержки отечественных товаропроизводителей, развитие местного содержания, сохранение и создание новых рабочих мест. Систему закупок "Самрук-Казына" депутатам представил Председатель Правления Фонда Ахметжан Есимов, сообщает zakon.kz.

По его словам, меры, принятые Фондом в закупочной деятельности, доказали свою эффективность, в том числе в период коронакризиса. "Самрук-Казына" удалось не только обеспечить стабильное функционирование всех предприятий и не допустить существенного сокращения производственного персонала. Но и с опережением графика перечислить 554 млрд.тенге в Нац.фонд в счет досрочного погашения долгосрочных займов и обеспечить рост стоимости активов Фонда с 2018 года на 1,5 трлн. тенге, а в кризисный 2020 год на 600 млрд. тенге.

Рассказывая о принятых в "Самрук-Казына" мерах, глава Фонда отметил, что доля закупок у отечественных предпринимателей в 2020 году составила 83% против 45% в 2019 году. За 2 месяца текущего года она выросла до 90%.

Эти результаты стали возможными благодаря гибкой модели закупок, которая позволяет быстро и оперативно реагировать на текущие вызовы и доказала свою эффективность. В то же время, мы понимаем, что резервы для совершенствования закупочной системы еще есть. Работа в этом направлении будет продолжена, - сказал А. Есимов.

Среди принятых мер, в 2018 году в Фонде утвердили Программу импортозамещения, которая стимулирует создание новых, не имеющих аналогов в Казахстане производств, с заключением долгосрочных оффтэйк-договоров.

Отечественному бизнесу было предложено наладить их производство в Казахстане в обмен на гарантии их покупки в среднесрочной перспективе. Всего, на сегодняшний день одобрено 42 таких проекта, с объемом инвестиций 218 млрд. тенге. Фактически подписаны 89 договоров на 76 млрд. тенге, создано более 2000 рабочих мест. Предприятиями, которые уже наладили выпуск импортозамещающей продукции, выплачено в бюджет более 18 млрд. тенге налогов.

Механизма "Категорийное управление закупками" позволяет консолидировать общую потребность компаний по определенным товарам и определять пул поставщиков. Механизм дает возможность исключить участие посредников и получить выоды в виде экономии за счет дополнительных скидок. С 2018 по 2020 годы были заключены стратегические соглашения о партнерстве с 37 казахстанскими производителями на 246 млрд. тенге. Экономические выгоды от реализации стратегического управления закупками составили 69 млрд. тенге.

Поддержка казахстанских производителей осуществляется также через расширение конкурентной среды путем пересмотра оснований для закупа из одного источника. Кардинально пересмотрены основания для осуществления закупок из одного источника и сокращены на 37%. Прямым финансовым результатом стало получение компаниями 410 млрд. тенге экономии.

Наряду с вышеуказанными механизмами, А. Есимов сообщил, что в период пандемии приняты меры, которые позволили оказать точечную поддержку предпринимателям. В их числе обязательное применение казахстанской продукции при проектировании проектной документации, ответственность подрядчика за неприменение казахстанских материалов в виде штрафа, обязательная выплата аванса в размере не менее 30% и сокращения сроков его выплаты до 10 дней, сокращение сроков оплаты за поставленные товары до 5 дней.

Дополнительно упрощены для бизнеса процедуры закупок-освобождение товаропроизводителей от внесения обеспечений тендерной заявки и исполнения договора, сокращены сроки тендеров и количество необходимых для участия в конкурсах документов.

Для поддержания социальной стабильности и сохранения рабочих мест, принято уникальное решение по заключению соглашений с победителями тендеров. В закупках на сумму менее 500 млн. тенге бизнес принимал меры по сохранению рабочих мест. В закупках более 500 млн. тенге - по созданию новых рабочих мест.

А. Есимов подчеркнул, что условие было не обязательным, однако более 5100 наших предпринимателей приняли наши предложения, что позволило сохранить более 214 тысяч рабочих мест и создать более 4300 новых рабочих мест.

Отметим, что Фонд является одним из крупнейших работодателей - в группе компаний работает 276 тысяч сотрудников.

Напомним, вчера в Мажилисе с участием руководителей Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", членов Правительства, а также НПП "Атамекен" состоялось обсуждение проекта закона "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

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