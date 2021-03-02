Цой прокомментировал избиение хирурга в больнице Талгара

Он выразил надежду, что подобные шокирующие проступки в нашей стране встретят всеобщее порицание и будут скорее исключением из правил, чем закономерностью.

Недопустимым и требующим особого рассмотрения назвал факт избиения врача в больнице Талгара министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

Решение конфликтных вопросов с помощью силы в цивилизованном обществе просто недопустимо, а избиение медицинского работника – это тревожный звонок, что у отдельных людей в обществе наблюдается упадок моральных ценностей и человеческих качеств, - написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, пострадавший врач сейчас получает медицинскую помощь.

Медики, педагоги, социальные работники – составляют основу нашего государства и напрямую влияют на благополучие страны. Они всегда заслуженно пользовались почетом и уважением общества. Несмотря на физические и эмоциональные перегрузки, постоянные стрессы в связи с необходимостью принимать нелегкие решения и брать на себя огромную ответственность за жизни и здоровье людей, они ежедневно и без доли сомнения заступают на смену. А в ответ получают необоснованную критику и оскорбления, - посетовал Алексей Цой.

По его словам, в Минздраве корне не согласны с такой ситуацией и намерены отстаивать права как пострадавшего хирурга, так и всех медицинских работников страны.

Для этого в Министерстве здравоохранения разработан проект НПА, направленный на повышение статуса всех наших медиков, защиту их прав и интересов, улучшение условий труда, - сказал министр.

Он выразил надежду, что подобные шокирующие проступки в нашей стране встретят всеобщее порицание и будут скорее исключением из правил, чем закономерностью.

В минувшее воскресенье в приемном отделении Центральной районной больницы Талгара сын пациентки избил хирурга, который находился на ночном дежурстве и проводил прием больных. У врача констатировали травму головы и сотрясение мозга. Женщину с аппендицитом оперировал другой хирург. Она уже идет на поправку и ждет выписки.

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