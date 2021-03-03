Как уберечь печень в карантин? Советы врача гепатолога

К сожалению, специфических симптомов при заболеваниях печени нет.

В период наступления ковидной инфекции люди стали использовать в больших количествах синтетические витамины, биологически активные добавки, лекарства, различные средства, якобы защищающие от инфицирования и заболевания. Но на самом ли деле это так?

Об этом рассказала в интервью zakon.kz профессор гепатолог/ гастроэнтеролог Национального научного онкологического центра, доктор медицинских наук, президент ассоциации гепатологов/гастроэнтерологов и трансплантологов "GH/TransplantGroup Astana" Кульпаш Сагындыковна Калиаскарова.

- Кульпаш Сагындыковна, исходя из актуальной повестки дня, что на сегодня известно о влиянии коронавирусной инфекции на печень?

- По поводу влияния COVID-19 на здоровье в целом и на печень, в частности, проводится большое количество научных исследований, которые пока категорически не доказали, что при инфицировании происходит значительное повреждение печени. Ученые доказали, что вирус COVID-19 может проникать в организм через холангиоциты (слизистую протоков печени). Также поражение печени происходит в рамках системного сосудистого воспаления, нарушений периферической микроциркуляции, что приводит к нарушению функций печени разной степени тяжести. При этом надо отметить, что печень имеет огромные защитные возможности, участвует во всех биохимических реакциях и участвует в синтезе антител, являясь важным звеном в иммунном ответе организма.

- Влияет ли на состояние печени лечение от коронавируса?

- Лечение COVID-19 – это новая терапия, которая разрабатывалась в ускоренном режиме и все еще совершенствуется. Изучаются механизмы влияния на рецепторы, которые являются входными пропускными точками для COVID-19. И лечиться, когда это необходимо, нужно в обязательном порядке. Но лечение должно быть правильным. Хотя любое лечение, в том числе и антибиотиками, напрягают печень и другие органы желудочно-кишечного тракта (поджелудочная железа, желудок, кишечник).

- Какие заболевания печени распространены в Казахстане и какая помощь есть пациентам?

- В Казахстане, как и в мире, заболевания печени являются актуальной проблемой. Суммарно, заболевания желудочно-кишечного тракта являются основными поставщиками онкопатологии брюшного сегмента, в том числе и печени. Это требует своевременного обследования при факторах риска и бережного отношения к своему организму.

Наряду с вирусными и иммунными, существуют обменные заболевания печени, изменения функции печени вследствие лекарственных перегрузок. Болезни печени часто протекают бессимптомно. Именно при печёночных проблемах нет корреляции между тяжестью поражения печени и лабораторными тестами. Заболевание может быть запущенным, а анализы нормальными. Поэтому важно своевременно проходить обследование.

Наше государство заботится о пациентах с заболеваниями печени. С 2011 года пациенты с вирусными гепатитами обеспечиваются противовирусными препаратами бесплатно, в рамках ГОБМП. При необходимости эти пациенты направляются в нашу клинику. В ННОЦ есть все доступные методы диагностики болезней печени и желудочно-кишечного тракта, куда может обратиться любой, желающий пройти обследование. Так же в ННОЦ открыто единственное в стране отделение гепатологии, где проводится лечение самых тяжелых форм болезней печени.

- По поводу обследований и лечения, имеют ли право обращаться в вашу клинику пациенты из регионов? Или это решается областными региональными клиниками?

- Как отмечалось выше, в ННОЦ в 2019 года функционирует специализированное отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь при лечении заболеваний печени, в том числе трансплантация этого органа. Здесь такие операции поставлены на поток. Поэтому при обнаружении образования в печени, желательно обращаться именно в такие крупные центры. Кроме того, при сомнительных, непонятных случаях, связанных с диагнозом, рекомендациями в таких специализированных клиниках можно получить второе мнение, которое очень важно в онкологии.

Поэтому любой пациент, являющийся гражданином Республики Казахстан, имеет право по выбору обратиться в нашу клинику за специализированной помощью. Так, согласно Кодексу Республики Казахстан "О здоровье и системе здравоохранения" граждане Республики Казахстан имеют право свободного выбора лечащего врача и медицинской организации (примеч. от автора – Статья 77, подпункт 3, пункт 1).

Кроме того, право свободного выбора клиники при плановой госпитализации закреплено и нормативными правовыми документами Министерства здравоохранения (примеч. от автора: Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 августа 2019 года № ҚР ДСМ-109 "О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 761 "Об утверждении Правил оказания стационарной помощи").

- Насколько коронавирус опасен для людей с хроническими заболеваниями печени?

- Следует быть особо осторожным пациентам с имеющимися заболеваниями печени. При печеночной недостаточности, циррозе возможно более тяжелое течение заболевания. Поэтому в данный период времени рекомендуется свести до минимума любые контакты, перемещения. Нужно беречь себя! У переболевших ковидной инфекцией пациентов, встречаются изменения печеночных тестов, определяется фиброз на фиброскане, но через 3- 4 месяца постепенно показатели приближаются к нормальным значениям.

- На какие симптомы следует обратить особое внимание, чтобы вовремя распознать проблемы с печенью?

- К сожалению, специфических симптомов при заболеваниях печени нет. Это может быть просто слабость. Человек думает, что он устает на работе, а на деле у него серьезная печеночная болезнь. Либо могут наблюдаться такие общие симптомы, как вздутие, тошнота, горечь во рту, которые тоже можно отнести как к перееданию, так и к заболеванию печени. К примеру, гепатит С может бессимптомно разрушать печень на протяжении многих лет и никак себя не проявлять. Поэтому, скрининги лучше не игнорировать.

- Какие бы вы дали рекомендации казахстанцам по питанию для поддержания печени в здоровом состоянии особенно в карантин?

- В период активации инфекций рекомендуется соблюдать принципы рационального питания. В рационе желательно разнообразие, при этом необходимо включение таких продуктов, как мясо, рыба, крупы, кисломолочные продукты, фрукты, овощи, достаточно жидкости. Поэтому рекомендации предельно просты. Не переедать! Не увлекаться жирной едой, она от инфекций не спасает. Не перегружать организм биологически активными добавками и синтетическими витаминами - это не полезно.

- А относится ли к категории "вредной синтетики" спортивное питание, к примеру, протеин, различные добавки, L-карнитин?

- Культура здорового образа жизни включает в себя правильное рациональное питание и обязательные физические нагрузки. Волшебных таблеток, в реальности, не существуют. И печень человека не создана для расщепления разной синтетики. Это из области лекарственного и химического повреждения печени. Опасно и вовсе не полезно. Я лично к протеинам и синтетическим витаминам отношусь резко отрицательно. Витамины и все необходимые вещества человеку лучше получать с пищей.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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