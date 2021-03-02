Токаев: За последние 15 лет мы вложили более 1 млрд долларов в Кыргызстан

Наши интересы схожи.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели совместный брифинг для СМИ, сообщает zakon.kz.

Глава Казахстана подчеркнул, что расценивает первый государственный визит Садыра Жапарова в качестве Президента Кыргызстана в Казахстан как проявление особого уважения к нашей стране.

Наши интересы схожи в политической, экономической, гуманитарной и военно-технической сферах. Между двумя странами подписано около 180 документов, – сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан является одним из крупных торговых партнеров, а также входит в число ведущих инвесторов Кыргызстана.

За последние 15 лет мы вложили более 1 млрд долларов в эту страну. Казахские инвесторы вносят весомый вклад в поддержку ключевых отраслей кыргызской экономики и улучшение социальной ситуации. Особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест, развитию производственного сектора и финансового рынка. В этой связи мы договорились поддерживать и защищать взаимные инвестиции, – сообщил Президент Казахстана.

Токаев также проинформировал о том, что в целях укрепления экспортного потенциала и расширения связей между малым и средним бизнесом в ближайшее время казахстанская делегация посетит Кыргызстан со специальным визитом.

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