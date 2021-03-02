Вратарь сборной Казахстана повторил легендарный удар скорпиона

Он показал его на тренировке.

Голкипер сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" показал на тренировке свое мастерство, передает zakon.kz.

Речь идет о футзале. Вратарь нашей команды Игита, на данный момент являющийся лучшим голкипером по версии FutsalPlanet, показывает невероятные финты не только в официальных играх. В ходе тренировки перед матчем отборочного турнира на Евро-2022 с Беларусью Игита продемонстрировал "удар скорпиона".

Ранее такой удар ногой в падении через себя исполнил колумбийский вратарь Рене Игита в большом футболе в игре со сборной Англии в 1995 году.

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