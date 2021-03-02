Пьяному павлодарцу приснилось похищение жены

Супруга была на работе.

Павлодарец заявил в полицию о похищении супруги, сообщает zakon.kz.

По словам мужчины, неизвестные лица позвонили ему на телефон и требуют выкуп.

Выехавшим на вызов полицейскими установлено, что никакого похищения не было. Супруга как обычно утром ушла на работу и весь день находилась там. Муж, проснувшийся на утро после изрядного распития спиртного, не обнаружив жену дома, позвонил в полицию.

Видимо приснилось, - сказал полицейским в свое оправдание павлодарец.

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