Ряд зданий в двух районах Алматы отключат от холодной воды

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

Ряд зданий в двух районах Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

4 марта с 9-ти до 17-ти часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в Наурызбайском районе Алматы на территории микрорайона "Шугыла" вдоль улицы Жайлау под №№ 2/19, 2/36, 2/39. 5 марта с 9-ти до 17- ти часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий, расположенных на территории Медеуского района в контуре улиц Таттибекова–Беимбета–Тюленина–Желмая (речка Казачка)

Как сообщили в ГКП "Алматы су", вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!