Назначен глава комитета по управлению земельными ресурсами

Им стал Мурат Темиржанов.

Мурат Темиржанов назначен председателем комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, Темиржанов родился в 1977 году в Акмолинской области.

Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета Кокшетау.

В 2001 г. — и.о. заместителя председателя Налогового комитета по Зерендинскому району.

В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. В 2013-2014 гг. являлся и.о. консультанта, консультантом Ситуационного центра Совета Безопасности Администрации Президента РК.

В 2016-2021 гг. — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

С января текущего года и по настоящее время — советник министра сельского хозяйства РК.

Ранее эту должность занимала Бимендина Гульжахан Амангельдиевна. Она перешла на другую работу.

Гульжахан Бимендина родилась в 1969 году в Южно-Казахстанской области.

Окончила Государственный университет по землеустройству в Москве.

Трудовую деятельность начала в 1996 году в структуре Комитета по земельным отношениям и землеустройству по Северо-Казахстанской области. Занимала должности главного специалиста, инженера-землеустроителя, председателя районного комитета, начальника отдела, заместителя председателя областного комитета, начальника управления, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции.

В 2012 году была назначена на должность ответственного секретаря Агентства РК по управлению земельными ресурсами.

В 2013-2014 годы — директор Департамента регулирования сферы земельных отношений и геодезии Министерства регионального развития.

В 2014-2016 годы работала заместителем директора Департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК.

С 2016 по сентябрь 2019 года занимала должность заместителя председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

С сентября 2019 года по настоящее время работала председателем Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!