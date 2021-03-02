В Алматинской области продлили карантин

Приложение zakon.kz
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Режим и сроки карантина могут быть изменены.
Главный государственный санитарный врач области Сыдыманов подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.
Продолжить карантин в Алматинской области и ввести некоторые ограничительные меры, - говорится в официальном документе.
Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции "COVID-19".
В области необходимо приостановить деятельность:
- объектов общественного питания (кафе,рестораны, бары) при заполняемости более 50 посадочных мест;
- дошкольных организаций всех форма собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;
- детских оздоровительных лагерей;
- развлекательных объектов, в том числе ночных клубов, кальянных, выставок, букмекерских контор, караоке, боулинг-центров, компьютерных клубов.
Кроме того, в области необходимо усилить работу мониторинговых групп.
В области запрещено передвижение более 2-х человек, за исключение одной семьи.
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