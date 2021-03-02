Казино заработают в Алматинской области 

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Постановление вступает в силу 07 часов 00 минут 9 марта 2021 года.
С 9 марта заработают казино в Алматинской области, сообщает zakon.kz.
Главный санитарный врач области подписал новое постановление.
Разрешение деятельности казино с установлением в зале не более 50 посадочных мест, соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров, с проведением дезинфекционной обработки всех помещений, поверхности мебели и оборудования не менее 2 раза в сутки через каждые 10 часов, - говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу 07 часов 00 минут 9 марта 2021 года.
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