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Казино заработают в Алматинской области 

Фото: pixabay.com 2 марта 2021, 15:43

Постановление вступает в силу 07 часов 00 минут 9 марта 2021 года.

С 9 марта заработают казино в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Главный санитарный врач области подписал новое постановление.

Разрешение деятельности казино с установлением в зале не более 50 посадочных мест, соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров, с проведением дезинфекционной обработки всех помещений, поверхности мебели и оборудования не менее 2 раза в сутки через каждые 10 часов, - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу 07 часов 00 минут 9 марта 2021 года.

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