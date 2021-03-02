Как казахстанцы используют пенсионные накопления 

В среднем на лечение казахстанцы переводят порядка 1 млн тенге.

По состоянию на 1 марта 2021 года в ЕНПФ поступило 238 заявлений на перевод пенсионных накоплений управляющему пенсионным портфелем. Общая сумма перевода составит более 692 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Средняя сумма перевода составляет 3 млн тенге.

Более 50% заявлений на перевод пенсионных накоплений УИП поступило от жителей Алматы. Они переводят в среднем 2,5 млн тенге. От жителей столицы поступило порядка 19% заявлений на перевод и здесь готовы доверить УИП в среднем 3,8 мл тенге. На третьем месте по количеству поданных заявлений Карагандинская область (4,2%). Здесь средняя сумма перевода составляет 1,2 млн тенге. Наибольшая средняя сумма перевода УИП – более 11,4 млн тенге заявлена в Северо-Казахстанской области. Здесь подано только 2 заявления, но на общую сумму 23 млн тенге, - сообщили в фонде.

Пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление УИП:- в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений; либо- в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты

Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП будет осуществлен в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Национального Банка. Учет пенсионных накоплений продолжит вести ЕНПФ.

Напомним, что для перевода пенсионных накоплений вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ.

На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с тремя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" - "Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП".

На лечение

По состоянию на 1 марта подано 737 заявлений об использовании пенсионных накоплений на лечение. Общая сумма к переводу составляет более 2 млрд тенге. 271 заявление уже исполнено и на спецсчета вкладчиков, открытых у уполномоченных операторов, переведено 277,7 млн тенге. В среднем на лечение казахстанцы переводят порядка 1 млн тенге. Больше всего заявлений также поступило от жителей Алматы (20,9%), Нур-Султана (18,6%) и Атыраускй области (7,3%).

Улучшение жилищных условий

На улучшение жилищных условий на 1 марта 2021 года от уполномоченных операторов (АО "ЖССБ "Отбасы банк", АО "Народный Банк Казахстана", а также АО "Банк ЦентрКредит") поступило 181 842 заявления на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий.

121 809 заявлений на общую сумму более 643,1 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,3 млн тенге. Подробная информация об использовании пенсионных накоплений на жилье в разрезе регионов представлена на сайте enpf.kz в разделе "Показатели" - "Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечние". С тем, на какие цели казахстанцы используют единовременные пенсионные выплаты можно ознакомиться на сайте enpf.kz в разделе "Показатели" - "Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий по целям".

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