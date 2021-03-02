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Какую погоду принесет циклон в Казахстан 

Фото: pixabay.com 2 марта 2021, 16:11

Прогноз погоды на 3 марта

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 3 марта, сообщает zakon.kz.

Атмосферные фронты, связанные с Северо-Западным циклоном сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере – с низовой метелью, - сообщили в ведомстве.

В Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Западно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

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