Почему тенге снова слабеет, рассказали в Нацбанке

Это связано с тремя доминирующими факторами.

Обменный курс национальной валюты на биржевых торгах 2 марта торгуется в диапазоне 420,40 - 420,80 за доллар, ослабев на 2,36 тенге от среднего курса торгов понедельника. С закрытия прошлой недели тенге ослабел на 3,2 тенге или на 0,8%. Директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов прокомментировал ситуацию с обменным курсом тенге, передает zakon.kz.

Ослабление национальной валюты связано с тремя доминирующими факторами: падением нефтяных котировок в преддверии заседания ОПЕК+, укреплением доллара США на мировых рынках и окончанием периода налоговых выплат в Казахстане. Цена на нефть с начала недели снизилась на 5,1%, отступив от пиковых показателей, достигнутых на прошлой неделе. Нуржан Турсунханов.

Он напомнил, рост котировок нефти с начала года поддерживался прогрессом в вакцинации против коронавируса, добровольным сокращением добычи нефти со стороны Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в день до апреля, а также вынужденной приостановкой добычи нефти в США в связи с аномальными морозами.

Текущая ситуация на рынке нефти связана с ростом беспокойств относительно грядущего заседания ОПЕК+. Ожидается, что будет принято решение несколько смягчить текущие ограничения по производству нефти. Аналитики прогнозируют, что коалиция увеличит добычу примерно на 0,5 млн баррелей в день, при этом маловероятно продолжение добровольных ограничений со стороны Саудовской Аравии, - отметил представитель Нацбанка.

Фондовые биржи США и Европы в первый весенний день года закрылись в значительном плюсе.

В субботу Палата представителей США утвердила пакет мер помощи экономики на 1,9 трлн долларов. Президент Байден в выходные призвал Сенат к быстрым действиям.

Длившееся неделю ралли доходности американских гособлигаций приостановилось, ослабив обеспокоенность инвесторов по поводу повышения процентных ставок. На фоне этого индекс доллара DXY вырос с уровня 90,1 до 91,2 или на 1,2%.

В дополнение надо отметить, что на прошлой неделе в Казахстане завершился очередной налоговый период, который предполагает более высокие объемы продажи иностранной валюты и, соответственно, способствует укреплению национальной валюты, - пояснил Турсунханов.

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