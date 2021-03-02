Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

Из-за профилактики.

Казахстанцев предупредили о предстоящем временном отключении сигналов телерадиовещания, передает zakon.kz.

По данным "Казтелерадио", ТВ и радио отключат 10 марта с 03.00 до 17.00 часов. В это время будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

АО "Казтелерадио" напомнило, что ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

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