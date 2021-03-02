Чиновника с двойным гражданством уволили в Шымкенте

Приказ подписал аким Шымкента.

Руководителя управления физкультуры и спорта Шымкента Олега Почивалова уволили за двойное гражданство, передает zakon.kz.

Освободить от должности руководителя управления физкультуры и спорта Олега Почивалова связи с наличием двойного гражданства, - говорится в приказе, подписанном акимом Шымкента Муратом Айтеновым.

В начале февраля у главы управления спорта Олега Почивалова выявили двойное гражданство - российское и казахстанское. Казахстанского его лишили. Почивалов не согласился с этим решением и подал иск на Департамент полиции Шымкента. 22 февраля, суд оставил иск чиновника без удовлетворения.

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