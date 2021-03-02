В Мажилисе состоялась встреча Нигматулина с Президентом Кыргызстана

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Новому уровню взаимодействия двух стран будет способствовать и реализация договоренностей.
Сегодня в Мажилисе состоялась встреча Председателя Палаты Нурлана Нигматулина с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает zakon.kz.
Говоря о значимости государственного визита Президента Кыргызстана в нашу страну в год 30-летия Независимости двух государств, Нурлан Нигматулин подчеркнул исключительную роль Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также курса Главы государства Касым-Жомарта Токаева для развития казахстанско-кыргызского стратегического партнёрства и сотрудничества.
По словам Спикера Мажилиса, новому уровню взаимодействия двух стран будет способствовать и реализация договоренностей, достигнутых сегодня на высшем уровне.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в свою очередь выразил намерение укреплять дружеские связи, которые связывают братские кыргызский и казахстанский народы. При этом Садыр Жапаров высоко оценил исторический вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установление и развитие отношений между Кыргызстаном и Казахстаном.
Отдельное внимание на встрече уделено межпарламентскому направлению взаимодействия.
Нурлан Нигматулин проинформировал о деятельности депутатов Мажилиса VII созыва, отметив среди новых особенностей работы механизм парламентской оппозиции, закрепленный на законодательном уровне.
По словам Спикера Мажилиса, отличительной чертой сотрудничества казахстанских и кыргызских парламентариев всегда была взаимная поддержка по всем актуальным вопросам в рамках МПА СНГ, парламентских ассамблей тюркоязычных стран, ОДКБ, ОБСЕ и др. объединений.
В завершение встречи Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что визит Президента Кыргызстана в Казахстан будет способствовать укреплению отношений двух стран, в том числе и на межпарламентском уровне.
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