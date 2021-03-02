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Зеленский получил прививку от коронавируса

Фото: instagram.com 2 марта 2021, 17:24

Вакцина была произведена в Индии.

Президент Украины Владимир Зеленский получил дозу вакцины CoviShield, сообщает zakon.kz.

По данным covid.unian.net , Зеленского вакцинировали в ходе поездки в зону ООС на Донбассе.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca. Днем позже началась вакцинация медицинских работников.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за отсутствия доказательств ее эффективности.

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