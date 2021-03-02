Казахстан возобновил рейсы в Грузию

Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

С 16 марта Казахстан возобновляет рейсы в Грузию, передает zakon.kz.

С 16 марта 2021 года авиакомпания "Эйр Астана" возобновляет регулярные международные рейсы по маршруту Алматы – Тбилиси – Алматы с частотой три рейса в неделю, - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации.

Решение о возобновлении регулярного авиасообщения было принято после снятия грузинской стороной ограничений на пересечение госграницы Грузии гражданами Казахстана, которые вступили в силу с 1 марта.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А320/321 по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит число рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину.

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