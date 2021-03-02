Скандал на Формуле-1: Гонщик объяснил, зачем трогал девушку за грудь

Он сказал, что извлек уроки.

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин впервые прокомментировал декабрьский секс-скандал со своим участием, передает zakon.kz.

Под конец 2020 года Мазепин стал знаменит не достижениями в Формуле-1, а своим поведением. Он опубликовал в своем строиз Instagram видео, где трогает полуголую сексуальную модель по имени Андреа Диваль, свою приятельницу.

Публикация вскоре была удалена, но успела наделать шума. Болельщики создали петицию с просьбой запретить Никите выступать в гонках Формулы-1 из-за его поведения. Но дело как будто спустили на тормозах.

В недавнем интервью ESPN Мазепин впервые публично высказался по этому поводу.

Прежде всего, очень важно сказать, что мои действия в декабре по поводу всего инцидента были неверными. Я беру на себя полную ответственность за это. Это был очень большой познавательный опыт, и я могу с уверенностью сказать, что я гораздо лучше разбираюсь в этом вопросе, чем раньше, так что в этом есть небольшая доля позитива. - заявил гонщик Формулы-1.

Мазепин также сказал, что с момента инцидента он не контактировал с девушкой, которую трогал за грудь.

Хэштег #WeSayNoToMazepin появлялся в Твиттере всякий раз, когда команда "Хаас", за которую выступает Мазепин, в течение нескольких недель делилась контентом о российском гонщике. Мазепин утверждал, что извлек уроки из этого опыта, но, когда ему представилась возможность объяснить более подробно, какие именно выводы он сделал, гонщик не уточнил детали.

На вопрос, какие шаги он предпринял для самообразования, Мазепин ответил, что осознал свою вину.

Российский гонщик считает, что его действий на гоночной трассе будет достаточно, чтобы заработать репутацию в глазах болельщиков.

Люди, которые были со мной в течение последних 21 года, знают, кто я. Очень сложно быть фальшивкой для людей, и я далек от этого. Я буду самим собой за пределами трассы, как и раньше. У меня были свои взлеты и падения, но это часть жизни. Я думаю, что гонщики должны говорить в основном. Я считаю, что я очень хороший гонщик на трассе, я считаю, что я быстрый гонщик. Я действительно с нетерпением жду возможности показать людям, которым я, возможно, не нравлюсь в данный момент, что у меня отличные гоночные навыки, что надеюсь, изменит отношение ко мне, - заключил россиянин.

Сезон Формулы-1 начнется 28 марта с Гран-при Бахрейна.

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