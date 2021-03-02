Состоянием здоровья после получения прививки от КВИ поделились столичные учителя

В Нур-Султане вакцинация против COVID-19 для педагогов и сотрудников силовых структур началась с 1 марта.

С 1 марта вакцинация против коронавирусной инфекции началась для педагогов и сотрудников силовых структур. В числе первых прививку от КВИ получили учителя столичных школ №27 и №50, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Одной из первых в процедурный кабинет для получения прививки вошла учитель казахского языка и литературы школы-лицея №27 Зибагуль Каратаева. Непосредственно перед этим она прошла положенный осмотр врача.

Получить прививку я пожелала сама. Я понимаю, что это в первую очередь нужно для защиты себя и своих родных. В нашей семье никто не болел коронавиурсом и, чтобы этого не произошло, я сделала такой выбор. Это ведь ответственность за свое здоровье, - говорит учитель.

При этом Зибагуль Каратаева добавила, что никакого страха перед введением вакцины не испытывала.

Сколько новостей было, что медики вакцинировались, мы все читали, следили за событиями. Никаких неприятных ситуаций не возникало, как мы знаем. Поэтому и я не боялась, - прокомментировала педагог.

Первый компонент вакцины ввели и директору средней школы-лицея №27 Канату Байсалбаеву. По его словам, чувствует он себя хорошо, никаких побочных эффектов нет.

Если мы хотим, чтобы инфекция не распространялась, прививаться важно. Тем более ученики постепенно возвращаются за парты, каждый день мы встречаемся с их родителями. Нельзя подвергать риску друг друга. Я, как директор школы, решил одним из первых получить прививку, показать пример своим коллегам, - отметил Канат Байсалбаев.

Учитель истории школы-лицея №50 им. Райымбек батыра Сайлаубай Шайкенов считает гражданским долгом пройти предоставленную государством бесплатную вакцинацию.

Государство заботится о нас, предлагает вакцинироваться. Прошлый год выдался нелегким для всего человечества. Столько людей погибло из-за вируса. Я сам лично верю в эффективность вакцины, иначе, зачем я здесь? Я хочу защитить себя, свою семью, учеников, - говорит историк.

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