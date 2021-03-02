Экс-замглавы Tengri Bank занял пост в Агентстве по финансовому мониторингу

Приложение zakon.kz
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Им стал Садырбеков Габит.
Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен руководителем аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает zakon.kz.
По данным пресс-службы агенства, он назначен приказом председателя Агентства от 2 марта 2021 года.
Стоит отметить, что ранее Садырбеков являлся заместителем председателя правления АО "Tengri Bank".
Садырбеков родился 3 июня 1978 года. В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности "Правоведение".
Трудовой стаж:
· Заместитель начальника Управления прокуратуры города Астаны;
· Начальник Отдела Генеральной прокуратуры;
· Начальник Управления Генеральной прокуратуры;
· Начальник Департамента Генеральной прокуратуры;
· Директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;
· Прокурор Алатауского района города Алматы;
· Работал в Администрации Президента РК - в Отделе правоохранительной и судебной системы;
· Заместитель директора Департамента по работе с проблемными займами головного банка АО "Казкоммерцбанк";
· Заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО "Казкоммерцбанк";
· Директор Департамента по работе с проблемными займами АО "Банк РБК";
· Управляющий директор АО "Цеснабанк";
· Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО "Tengri Bank" (с 02.04.2020).
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