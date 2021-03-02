Со стартовой площадки "Бурана" на Байконуре украли электронику

Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования.

На космодроме Байконур неизвестные проникли на неиспользуемую стартовую площадку № 110 и похитили остававшуюся там электронику, сообщает zakon.kz.

Информацию РБК подтвердили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). С этой площадки в 1988 году был отправлен в свой единственный полет советский многоразовый космический корабль "Буран".

В настоящее время УМВД России на комплексе Байконур проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ЦЭНКИ.

В центре отметили, что к настоящему времени этот объект уже выведен из российской аренды и находится на консервации.

Telegram-канал "112" утверждает, что похищенная электроника была секретной. Однако в ЦЭНКИ говорят, что на закрытом комплексе, который не эксплуатировался со времен распада СССР, не было современной электроники, а остававшееся оборудование было устаревшим.

Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад. Элементная база, установленная в этих системах, в настоящее время в промышленности Российской Федерации не используется. Необходимо также отметить, что большинство систем АСУ (Автоматических систем управления) не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР, — сообщили в центре.

Воры взломали вход в одно из сооружений стартового комплекса, проникли внутрь и вынесли радиодетали. По данным Telegram-канала, охрана стартовой площадки, периметр которой составляет 6 км, составляет девять человек из числа ведомственной охраны ЦЭНКИ. Территория обнесена колючей проволокой и время от времени внешний периметр патрулирует полиция.

Стартовая площадка № 110 была построена в 1969 году под проект советской сверхтяжелой ракеты Н-1, которая в перспективе должна была использоваться для лунной и марсианской программы. После того как от проекта отказались, почти 20 лет площадка не использовалась. Однако в 1980-х годах ее начали готовить под сверхтяжелую ракету "Энергия", которая на тот момент была одной из самых мощных в мире. 15 ноября 1988 года с этого комплекса был произведен запуск "Энергии" с советским многоразовым космическим кораблем "Буран". Полет "Бурана" прошел без экипажа, в автоматическом режиме.

Позже программу закрыли, и тот полет "Бурана" остался единственным. После распада Союза площадка № 110 ни разу не использовалась для запусков.

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