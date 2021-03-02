Влияет ли туризм на распространение COVID-19

Согласно выводам специалистов RKI, туристические направления в южной и юго-восточной Европе не сыграли роли в распространении инфекции.

Классические турпоездки за границу с отдыхом в отелях не являются причиной увеличения количества случаев COVID-19. Об этом говорится в новом исследовании немецкого Института Роберта Коха (RKI), передает zakon.kz.

Как сообщает atorus.ru, выводы специалистов намерены использовать в своей социальной кампании немецкие туристические агентства. В Германии активно обсуждают исследование RKI, в котором были проанализированы каналы завоза в страну коронавирусной инфекции.

В RKI задались вопросом: отчего в Германии значительно увеличилось число новых инфекций, особенно во время летних каникул. По данным немецкого минздрава, летом 48% всех случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных в Германии, были связана с поездками за границу. В сентябре этот показатель сократился до 8%.

Также сообщается, что в Институте Роберта Коха обратили внимание на происхождение большинства инфекций.

Большинство новых случаев заражения было обнаружено у путешественников, которые вернулись из Косово, Хорватии, Турции, Боснии и Герцеговины, Румынии. И только потом с большим отрывом от указанных стран идут Испания и Франция.

Специалисты RKI считают, что COVID-19 в основном завозили граждане Германии "с миграционным прошлым", а также сезонные и контрактные работники, которые летом вернулись из отпусков из своих стран.

Такие путешественники летом навещали своих родственников или друзей, с которыми люди обычно вступают в тесный контакт, - говорится в исследовании Института Роберта Коха.

Согласно выводам специалистов RKI, туристические направления в южной и юго-восточной Европе не сыграли роли в распространении инфекции. В классических отелях, где отдыхали туристы, были внедрены строгие протоколы эпидемиологической безопасности. К тому же такие "отельные" туристы обычно редко контактируют с местными жителями или вступают с ними в близкие контакты.

Отмечается, что выводы RKI легли в основу кампании "Спасите индустрию путешествий", которую запускает в соцсетях немецкий альянс туристических агентств (Action Alliance). С помощью изображения в газетном стиле с лицами политиков, запрещающих поездки за границу, туристическая розница надеется донести до властей, что классические туристические поездки являются безопасными.

Отели, рестораны, авиакомпании, местные принимающие компании и другие поставщики туристических услуг строго следуют требованиям гигиены, страховщики путешествий предлагают комплексную защиту, туристы проходят тестирования. Отдых за границей по пакетным турам является безопасным, - говорится в заявлении Альянса.

RKI занимается изучением инфекционных заболеваний и непереносимых болезней и является одним из центральных научно-исследовательских институтов Германии. Именно RKI дает национальные рекомендации по эпидемиологической безопасности путешествия в зарубежные страны и категоризирует направления, в зависимости от количества случаев COVID-19, на "зеленые", "оранжевые" и "красные" группы.

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