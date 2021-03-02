Лобовое столкновение двух джипов: появилось видео с места ДТП в Костанайской области

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На данный момент личность установлена у пятерых погибших.
В результате лобового столкновения двух джипов в Костанайской области погибли семь человек, передает zakon.kz.
Как сообщает alau.kz, появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло между селами Новонежинка и Лаврентьевка Аулиекольского района.
Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в автомобиле Lexus находились три человека, в Pajero - четыре. Все погибли на месте происшествия.
На вызов выехали две бригады скорой помощи. Констатировали смерть всех участников аварии. Семь человек (трое мужчин в Lexus и четверо (мужчина и три женщины) в Mitsubishi) погибли на месте. Они получили травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Костанайской области.
В ведомстве отметили, что на данный момент личность установлена у пятерых погибших.
Также установлено, что Lexus направлялся в Нур-Султан из Костаная, водитель Pajero двигался в сторону областного центра. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры области, - уточнили в пресс-службе областной полиции.
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