Названы простые добавки в кофе для долголетия

По словам кардиолога, в составе кофе есть антиоксиданты, способные уменьшить воспаление в организме.

Кардиолог назвал простые добавки в кофе для долголетия, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

По словам кардиолога Леонарда Пьянко, в составе кофе есть антиоксиданты, способные уменьшить воспаление в организме.

Были также проведены исследования, показывающие, что кофе может снизить риск развития рака печени, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, сердечных заболеваний, рака толстой кишки и инсульта, - заявил специалист.

При этом, как заметил доктор, добавление большого количества сливок и сахара может свести на нет подобные преимущества для здоровья.

По словам Пьянко, лучше всего ароматизировать кофе с помощью несладкого молока и низкокалорийных специй, включая мускатный орех и корицу, которые, по данным кардиолога, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

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