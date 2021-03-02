"Самоподжог" в маслихате: подробности инцидента рассказали в полиции ЗКО

По словам очевидцев, он изначально вел себя очень неадекватно и угрожал скандалом, от него пахло алкоголем.

Инцидент с "самоподжогом" в здании маслихата ЗКО прокомментировали в департаменте полиции, передает zakon.kz.

2 марта примерно в 16:40 в здании областного маслихата 46-летний житель города Уральск достал из кармана спички, поджег свитер. Огонь был потушен незамедлительно, гражданин никаких ожогов не получил. Согласно медицинского освидетельствования, был трезв. (...) Мужчина пришел в приемную с требованиями поменять прикрепление к поликлинике с ГП №4 на ГП №3. Так как данное решение находится на уровне поликлиники, и.о. руководителя управления Арман Калибеков пригласил для разговора директора поликлиники №3. Пока он шел в управление, посетителя попросили написать письменное обращение и изложить суть просьбы. Тот в агрессивной форме выразил недовольство. пресс-служба Департамента полиции ЗКО

По словам очевидцев, он изначально вел себя очень неадекватно и угрожал скандалом, от него пахло алкоголем.

В какой-то момент вынул коробку со спичками и поджег свой свитер, при этом бензином не пользовался. Находившийся рядом работник здравоохранения быстро помог снять ему свитер и потушил огонь об пол. В результате ни сам мужчина, ни другие люди не пострадали. Был вызван наряд полиции, которые задержали мужчину и увезли на медицинское освидетельствование, - поделились подробностями в ДП.

По словам Армана Калибекова, никаких препятствий по выполнению его просьбы не было.

Наоборот, ему пошли навстречу и намеревались помочь, поэтому и был вызван директор ГП №3, так как процедура прикрепления технически проводится через портал поликлиники. Все необходимые разъяснения мужчине были даны. (...) В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины побудившие гражданина к совершению самоподжога, - заключили в ведомстве.

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