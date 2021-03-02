Действуют ли антитела против нового штамма коронавируса

У людей, переболевших COVID-19 и вакцинированных, вырабатываются антитела, которые могут сохраняться месяцами и должны защитить человека от повторного заражения.

Биологи из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные "южноафриканскому" штамму коронавируса, и выяснили, что он устойчив к нейтрализации при воздействии антител COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Medicine, у людей, переболевших COVID-19 и вакцинированных, вырабатываются антитела, которые могут сохраняться месяцами и должны защитить человека от повторного заражения.

Нейтрализующие антитела содержатся в плазме крови выздоравливающих, которую в последнее время активно используют, особенно для лечения тяжелых больных. Фармацевтические компании, со своей стороны, создают на основе нейтрализующих антител моноклональные антитела - потенциальные терапевтические средства лечения коронавирусной инфекции. Однако до сих пор неясно, насколько эффективно эти антитела действуют в отношении новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2 - так называемых "британского" и "южноафриканского" штаммов.

Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний Национальной службы здравоохранения ЮАР под руководством доктора Пенни Мур вместе с коллегами из Университета Витватерсранда и других учреждений изучили в лаборатории поведение и устойчивость к антителам искусственного псевдовируса, содержащего мутации варианта коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Авторы сравнили нейтрализацию 501Y.V и исходной линии SARS-CoV-2 тремя классами моноклональных антител и обнаружили, что все три класса антител нейтрализовали исходную линию, но не вариант 501Y.V2.

Затем авторы протестировали нейтрализацию обоих вариантов коронавируса плазмой выздоравливающих, полученной от 44 пациентов, госпитализированных в больницы Йоханнесбурга с диагнозом COVID-19. Половина образцов плазмы не показали обнаруживаемой нейтрализующей активности против 501Y.V2, еще часть демонстрировали существенно пониженную активность, и только три образца, взятые от пациентов с тяжелыми симптомами, показали высокий уровень нейтрализации вируса.

При этом, как отмечают авторы, несмотря на отсутствие нейтрализации, антитела успешно связывались со спайковым белком вируса, то есть обеспечивали определенную, хотя и не полную, защиту.

По мнению ученых, результаты указывают на высокую вероятность повторного заражения, если переболевшие COVID-19 встретятся с новым штаммом SARS-CoV-2, а также на то, что необходимо продолжать исследования в области разработки быстро адаптируемых платформ для новых вакцин. Потому что вакцины, действие которых направлено на выработку антител, нейтрализующих коронавирус посредством связывания спайкового белка, могут оказаться неэффективными против новых мутаций коронавируса.

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