В каких заведениях Алматы будут пускать по QR-коду

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Соответствующее постановление подписал главсанврач Алматы.
Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление "О реализации пилота по внедрению мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства в городе Алматы", передает zakon.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения города Алматы, постановляю; начать реализацию пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства в городе Алматы:
- фитнес-клубы;
- спа-центры;
- сауны, бассейны;
- компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);
- боулинг клубы, - говорится в постановлении.
Согласно документу, Управлению предпринимательства и инвестиций Алматы, Палате предпринимателей "Атамекен" Алматы главсанврач постановил:
Как следует из постановления, на объектах предпринимательства, участвующих в пилоте по внедрению "Ashyq", применяются следующие критерии ограничения работы социально-экономических объектов:
Субъектам предпринимательства, участвующим в пилоте по внедрению Ashyq", согласно документу, обеспечить деятельность с соблюдением следующих требований:
1) компьютерные клубы (допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше):
2) боулинги:
3) допуск посетителей на объекты предпринимательства, участвующих в пилоте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя:
Недопуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления Главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года № 67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан". При выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый", "красный" информировать Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, - отмечается в постановлении.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Читайте также:
Вход по QR-коду: в трех городах внедрят приложение Ashyq
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!