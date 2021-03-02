Спа-центры, сауны и бассейны не будут работать в Темиртау в воскресенье

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Согласно новому постановлению, в городе разрешили возобновить обучение на объектах образования с учетом некоторых ограничений.
Деятельность спа-центров, саун и бассейнов приостанавливается в воскресные дни в Темиртау, передает zakon.kz.
Как сообщает МИА "Казинформ", согласно новому постановлению главного санитарного врача города, разрешили возобновить обучение на объектах образования с учетом некоторых ограничений, но приостанавливается в воскресные дни деятельность спа-центров, саун и бассейнов.
Согласно документу, разрешается:
1. возобновить обучение на объектах образования с учетом нижеследующего:
2. торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, магазинов по реализации непродовольственных товаров, открытых, крытых продовольственных и непродовольственных рынков при условии заполняемости не более 30%, соблюдения не менее 4 кв м на одного посетителя, с усилением санитарных и дезинфекционных мер с режимом работы с понедельника по воскресенье до 20:00.
При этом, как следует из постановления, для всех объектов, возобновляющих деятельность, общими требованиями остаются обязательное проведение термометрии посетителей и персонала, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, усиленный санитарно-дезинфекционный режим.
Под запретом, согласно документу, продолжает оставаться деятельность:
Также сохраняется запрет на организацию и проведение праздничных корпоративов.
Жителям и гостям Темиртау запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы (кафе, рестораны и т.д.)
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