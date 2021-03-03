Пьяный мужчина угнал авто и спровоцировал массовое ДТП в Алматы

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

В Алматы произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель Nissan Murano двигался по Жетысускому району в районе ул. Мусоргского и ул. Жангельдина.

Как рассказал водитель, когда он ехал по ул. Мусоргского, перед ним встали двое парней. Как показалось водителю, были в состоянии алкогольного опьянения. Они встали перед машиной и никуда не уходили. В итоге водитель вышел из машины, чтобы попросить их уйти с дороги. В результате произошла перепалка. Пока один мужчина разговаривал с водителем, второй - неожиданно сел в Nissan и скрылся. Водитель побежал вслед за авто, искал, как позвонить в полицию, так как сотовый телефон его остался в машине. Пробежав несколько кварталов, он нашел магазин, откуда и сообщил об угоне.

По словам водителя, через некоторое время угнавший автомобиль парень подобрал своего знакомого и в течение часа они катались по ближайшим улицам.

Позднее угнанный автомобиль обнаружили на пересечении ул. Жангельдина и пр. Райымбека, где Nissan Murano врезался в стоящие на перекрестке четыре автомобиля. Первый под жесткий удар попал Volkswagen Golf, по инерции автомобиль догнал впереди стоящий Hyundai Accent, который далее ударил Lada Granta. В свою очередь Granta ударила четвертое авто, марка которого неизвестна: водитель уехал с места происшествия, так как его автомобиль получил незначительные повреждения.

На место вызвали скорую. Медики осмотрели всех участников ДТП, но никому госпитализация не потребовалась.

Парня, который сидел за рулем Nissan, задержали. По словам людей, которые его задержали, он был не в состоянии убежать, так как был пьян. Второго парня задержать не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

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