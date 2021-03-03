Хотите знать правду?: Сондерс сделал откровенное признание о Головкине

Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) рассказал, что хотел сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) рассказал, что хотел сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хотите знать правду? Я смотрел каждый из своих боев, смотрел их и думал: "Вот дерьмо". Даже когда я гулял по рингу с Лемье, я думал, что все-таки это не Головкин. В то время я хотел боя с Головкиным, — признался Сондерс в интервью The Athletic.

Напомним, Билли Джо Сондерс является чемпионом мира в суперсреднем весе по версии WBO. Геннадий Головкин же продолжает выступать в среднем весе — там он владеет поясами IBF и IBO.

Следующим соперником Сондерса станет мексиканец Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) — их бой состоится 8 мая.

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