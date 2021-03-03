Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 214 806 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 25228(+68),
- в городе Алматы - 25280(+105),
- в ВКО - 22143(+49),
- в Атырауской области - 17240(+35),
- в Павлодарской области - 17773(+79),
- в Карагандинской области - 15506(+46),
- в Акмолинской области - 13802(+69),
- в ЗКО – 13118(+64),
- в СКО - 12410(+25),
- в Костанайской области - 12497(+61),
- в Алматинской области - 10965(+51),
- в городе Шымкент - 6183(+12),
- в Жамбылской области - 5970(+9),
- в Туркестанской области - 4294(+6),
- в Мангистауской области - 4243(+12),
- в Актюбинской области - 4285(+12),
- в Кызылординской области - 3869(+14).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 115,
- в городе Алматы - 92,
- в городе Шымкент - 7,
- в Акмолинской области - 83,
- в Актюбинской области - 46,
- в Алматинской области - 34,
- в Атырауской области - 23,
- в ВКО - 24,
- в Жамбылской области - 16,
- в ЗКО - 97,
- в Карагандинской области - 32,
- в Костанайской области - 84,
- в Кызылординской области - 6,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 114,
- в СКО - 164,
- в Туркестанской области - 4.
- Всего в стране выздоровели – 198 726 человек от COVID-19.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!