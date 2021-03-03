Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 214 806 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 25228(+68),

в городе Алматы - 25280(+105),

в ВКО - 22143(+49),

в Атырауской области - 17240(+35),

в Павлодарской области - 17773(+79),

в Карагандинской области - 15506(+46),

в Акмолинской области - 13802(+69),

в ЗКО – 13118(+64),

в СКО - 12410(+25),

в Костанайской области - 12497(+61),

в Алматинской области - 10965(+51),

в городе Шымкент - 6183(+12),

в Жамбылской области - 5970(+9),

в Туркестанской области - 4294(+6),

в Мангистауской области - 4243(+12),

в Актюбинской области - 4285(+12),

в Кызылординской области - 3869(+14).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 115,

в городе Алматы - 92,

в городе Шымкент - 7,

в Акмолинской области - 83,

в Актюбинской области - 46,

в Алматинской области - 34,

в Атырауской области - 23,

в ВКО - 24,

в Жамбылской области - 16,

в ЗКО - 97,

в Карагандинской области - 32,

в Костанайской области - 84,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 114,

в СКО - 164,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 198 726 человек от COVID-19.

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