Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Фото: zakon.kz. 3 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 214 806 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25228(+68),
  • в городе Алматы - 25280(+105),
  • в ВКО - 22143(+49),
  • в Атырауской области - 17240(+35),
  • в Павлодарской области - 17773(+79),
  • в Карагандинской области - 15506(+46),
  • в Акмолинской области - 13802(+69),
  • в ЗКО – 13118(+64),
  • в СКО - 12410(+25),
  • в Костанайской области - 12497(+61),
  • в Алматинской области - 10965(+51),
  • в городе Шымкент - 6183(+12),
  • в Жамбылской области - 5970(+9),
  • в Туркестанской области - 4294(+6),
  • в Мангистауской области - 4243(+12),
  • в Актюбинской области - 4285(+12),
  • в Кызылординской области - 3869(+14).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 115,
  • в городе Алматы - 92,
  • в городе Шымкент - 7,
  • в Акмолинской области - 83,
  • в Актюбинской области - 46,
  • в Алматинской области - 34,
  • в Атырауской области - 23,
  • в ВКО - 24,
  • в Жамбылской области - 16,
  • в ЗКО - 97,
  • в Карагандинской области - 32,
  • в Костанайской области - 84,
  • в Кызылординской области - 6,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 114,
  • в СКО - 164,
  • в Туркестанской области - 4.
  • Всего в стране выздоровели – 198 726 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬22
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Twitter будет удалять фейковые сообщения о вакцинах против COVID-19
Стартовал прием заявок на соискание национальной телевизионной премии "Тұмар"