В двух областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

Ограничение введено для всех видов автотранспорта.

В двух областях Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за плохих погодных условий, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в оперативном сообщении Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Оперативная информация по ограничению движения:

03.03.2021 г. в 00.45 ч. в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Самара-Шымкент" км. 526-615, уч. гр. Западно-Казахстанской обл.- с.Кобда.

03.03.2021 г. в 00.45 ч. в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Самара-Шымкент" км. 265-526, уч. с.Подстепное-гр.Актюбинской обл.

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