Несварение желудка и горечь во рту оказались симптомами смертельной болезни

Это может быть симптомом рака поджелудочной железы.

Несварение желудка и горечь во рту могут стать симптомом смертельного заболевания, а именно рака поджелудочной железы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Так, на онкологическое новообразование указывает общий дискомфорт в области живота, распространяющийся вплоть до спины.

Кроме того, у людей, страдающих этим заболеванием, наблюдается несварение желудка, жгучая боль в груди и горький привкус во рту.

Отмечается, что болевые ощущения, как правило, усиливаются в лежачем положении и после употребления пищи. Другими симптомами рака поджелудочной железы служат резкое похудение, тошнота, диарея, запор и потеря аппетита.

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