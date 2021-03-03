Астанчан попросили не нарушать карантинные ограничения в праздничные дни

В столице наблюдается снижение заболеваемости.

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова попросила жителей столицы не нарушать карантинные ограничения в праздничные дни, передает корреспондент zakon.kz.

Хотелось бы обратиться еще раз к жителям города и гостям столицы о соблюдении ограничительных карантинных мер: соблюдать в праздничные дни масочный режим, социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления, не организовывать массовые мероприятия, - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она отметила, что в столице наблюдается снижение заболеваемости Covid-19 на 33,8% по сравнению с январем. На сегодняшний день Нур-Султан находится в "желтой" зоне.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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