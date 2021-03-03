Теща отравила семью баклажанами. Чем все закончилось?

Приходя в магазин или кафе, всегда нужно обращать внимание на чистоту прилавков, посуды и столов.

Главный специалист санитарно-гигиенического контроля и надзора Управления санитарно-эпидемиологического контроля Ауэзовского района Алматы Ирина Юнг рассказала об эпидемиологических расследованиях, которые проводила последние несколько лет, а также о том, на что нужно обращать внимание в первую очередь, чтобы не получить отравление, передает zakon.kz.

Угощения от тещи

Опытный санврач с 33-летним стажем рассказала об отравлении домашними заготовками, произошедшим три года назад в Алматы. Тогда в инфекционную больницу поступила молодая женщина, на лицо были признаки ботулизма. Опросив пациентку, санврачи пришли к выводу, что отравление могло произойти по причине съеденных баклажанов домашнего консервирования.

Я проехала по месту жительства пациентки, где в это время находился ее супруг. Мужчина признался, что тоже употреблял тещины угощения, но обращаться в больницу не хочет, так как решил лечиться самостоятельно, - рассказала Ирина Юнг.

Алматинец, несмотря на помутнение в глазах и плохое самочувствие, отказывался от госпитализации. Тогда Ирина Юнг стала его убеждать в необходимости лечения, так как это серьезное заболевание, способное привести к летальному исходу.

Мужчина согласился, помогла реанимационная помощь. Тем временем санврач Ауэзовского района поехала в дом к теще, где обнаружила десяток банок с баклажанами.Консервировать овощи и сделать их абсолютно безопасными очень сложно. В домашних условиях трудно достичь температуры кипения 120 градусов, при которой погибают токсины. Поэтому лучше употреблять такие продукты, приготовленные в заводских условиях, где имеется соответствующее оборудование, - сказала Ирина Юнг.

Поминальный обед закончился отравлением

Шесть лет назад обед на поминках закончился отравлением. В больницу обратились 7 человек. Ирина Юнг считает, что потерпевших было гораздо больше, просто многие люди не обратились за медицинской помощью.

Эпидемиологическое расследование показало, что мясо для приготовления блюда в кафе доставили заказчики поминального обеда. Сварили его заранее, только вот хранили не в холодильнике, а при комнатной температуре +24 градусов. Затем мясо снова подогрели и подали к столу,- рассказала специалист.

По ее словам, приготовленное мясо должно храниться в холодильнике, либо непродолжительное время при температуре не выше +8 градусов. Эти правила были не соблюдены, как результат отравление посетителей.

Вместо изюма в булочку попала...

Неприятная классика - это посторонние предметы в мучных изделиях и колбасе. Ирина Юнг рассказала, как 4 года назад покупатель приобрел буханку хлеба и испортил себе аппетит. Вместо пушистого мякиша он обнаружил гигиеническую прокладку. Тогда этот случай вызвал небывалый резонанс.

Мы постоянно проверяли этого производителя. Там соблюдались все технологические меры, мука тщательно просеивалась. Как в тесто могла попасть прокладка, мы не смогли установить. Это вредительство либо человеческий фактор. К сожалению, на городских предприятиях не всегда имеются видеокамеры, поэтому отследить подобные факты не всегда возможно, - сказала специалист.

Санврач при мониторинге пищевых цехов призвала предпринимателей не скупиться, устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать процесс приготовления.Также на практике санврача были случаи, когда покупатели приносили в Управление печенье и булочки, только вместо изюма были насекомые.

Однажды к нам принесли колбасу из индейки. Покупатель обнаружил в ней перо. Был нарушен технологический процесс,- продолжила санврач Ауэзовского района.

На что обращать внимание

По ее словам, приходя в магазин или кафе, всегда нужно обращать внимание на чистоту прилавков, посуды и столов.

Посетители тоже должны обращать внимание на посуду, на ней не должно быть следов жира и остатков воды. Стоит обращать внимание на сроки годности продуктов питания, - отметила эпидемиолог.

Санврач всегда смотрит на подачу блюд на объектах общепита и осматривает купленный продукт взглядом профессионала. Сделать это обывателю, конечно, труднее, но возможно.

Главное помнить о своих потребительских правах, а отстоять позицию в неприятных ситуациях помогут санитарные врачи, - заключила она.

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