Куда отправится девятый выигранный автомобиль у СК Freedom Finance Insurance?

Помимо 20 новых седанов Hyundai Accent более 600 автовладельцев выиграли у страховой компании другие ценные призы.

У лидера онлайн автострахования Freedom Finance Insurance определился девятый победитель супер-розыгрыша 20 автомобилей и 1000 других ценных призов.

Житель Темиртау оформил автостраховку на сайте страховой компании и стал обладателем Hyundai Accent 2021 года.

На данный момент ключи от машин достались девяти счастливчикам из Нур-Султана, Алматы, Уральска, Хромтау, Костаная, Кызылорды. А 2 февраля возле главных дверей ЦОНа №5 на территории торгового комплекса "Жетысу-Семиречье" свой новый автомобиль впервые завел победитель из Темиртау Ринат Фатыхов.

До последнего не верил, что выиграл машину. Теперь, когда ключи и документы у меня в руках, потихоньку начинаю верить в чудо. Когда оформил автостраховку онлайн на сайте ffins.kz и перешел на страницу розыгрыша, сильно не задумывался, какие цифры нажать на игровом поле. Нажал "18", затем метил в "125", но промахнулся и нажал "124". И вот чего стоял мой промах - выиграл, - делится впечатлениями Ринат.

Помимо 20 новых седанов Hyundai Accent более 600 автовладельцев выиграли у страховой компании другие ценные призы: смартфоны, телевизоры, ноутбуки, видеорегистраторы и пауэрбанки.

Как происходит розыгрыш:

После оформления полиса на сайте ffins.kz или в терминалах страховой компании, установленных в СпецЦОНах и терминалах QIWI, на экране появляется игровое поле, где из 144 ячеек нужно выбрать 2. При совпадении клиент получает приз. Чтобы не возникло сомнений в честности розыгрыша, до начала игры можно получить код с расположением призовых ячеек. После игры его можно будет расшифровать и убедиться в объективности результатов.

Преимущества страхования Freedom Finance Insurance:

• Отсрочка платежа за страховку на 6 месяцев;

• Оформление и переоформление онлайн за 5 минут;

• Страховые выплаты на месте ДТП;

• Круглосуточная поддержка;

• Розыгрыш 20 авто и 1000 призов!

О том, как оформить страховку и стать участником уникального розыгрыша 20 автомобилей и 1000 других ценных призов можно узнать на сайте ffins.kz или по номеру 5777 (бесплатно с мобильного).

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