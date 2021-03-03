Стоматологи спасли краснокнижное животное в Алматы

Ему поставили пломбы.

Харза, или желтогрудая куница, признана исчезающим видом животных, внесена в Красные книги в России, Мьянмы, Таиланда и Малайзии. В Алматинском зоопарке живет сразу 4 представителя этого вида. Одному из них – Захару - понадобилась помощь стоматологов, передает zakon.kz.

Главный ветеринарный врач Алматинского зоопарка Алина Чимирук пояснила нам, что харза – хищник, и предрасположена к заболеваниям зубов.

У Захара оказалась слабая зубная эмаль. Учитывая, что он гиперактивный, постоянно грыз предметы, которые для этого не предназначены, так случилось, что эмаль была повреждена и со временем открылись каналы и туда попала инфекция. Харза- дикое животное, проверять его зубы достаточно сложно. Как только обнаружилось, что существует такая проблема, мы провели осмотр и стало понятно, что необходимо вмешательство профессионалов-стоматологов, чтобы сохранить зубы харзы, - рассказала Алина Чимирук.

В неволе с таким диагнозом животное не смогло бы выжить. Специалисты стоматологической клиники с удовольствием пошли на встречу, совместно с ветеринарами был разработан план проведения операции, выбраны препараты для анестезии. Две недели шла подготовка, вся работа проводилась на базе ветклиники: стоматологи завозили туда свое оборудование, шла подготовка.

Мы связывались с коллегами из европейских зоопарков, чтобы сделать процедуру максимально безопасной для харзы. Работать было немного опасно, потому что даже под наркозом у харзы могли сжаться зубы, а они острые и крепкие. Нам приходилось фиксировать челюсти и внимательно следить за состоянием животного. Операция прошла успешно, мы отремонтировали его 2 клыка, полностью почистили каналы, провели реставрационные работы. Долгое время не могли держать животное под анестезтей, остановились на этих двух клыках, чтобы посмотреть, насколько крепко будет держаться пломба, - пояснила Алина Чимирук.

Как только заживут отремонтированные зубы, в апреле харзу ждет повторная процедура для двух других клыков.

Сейчас Захар чувствует себя хорошо, он активно кушает, играет, отлично спит. Все пломбочки на месте, воспалительных процессов нет, - заключила главный ветврач Алматинского зоопарка.

Альберт Ахметов

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