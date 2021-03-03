Алматы вернулся в "желтую" зону

Приложение zakon.kz
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Нур-Султан также находится в "желтой" зоне.
Алматы находится в "желтой" зоне, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 марта.
Ситуация выглядит следующим образом:
В "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
За прошедшие сутки, 2 марта, в стране зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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