Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Алматы вернулся в "желтую" зону

Фото: Zakon.kz/Золотухин 3 марта 2021, 10:09

Нур-Султан также находится в "желтой" зоне.

Алматы находится в "желтой" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 марта.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 2 марта, в стране зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Вторая волна пандемии не закончилась - ВОЗ
В Швеции выявили уникальный случай мутации COVID-19 у новорожденного ребенка