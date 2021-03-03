При финансировании БРК в Алматинской области построена еще одна СЭС

ВИЭ – двигатель восстановления мировой экономики после Covid-19.

Отрасль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не первый год активно привлекает мировых инвесторов, которые за последние десятилетия успели убедиться в конкурентоспособности и надежности "зеленых" проектов.

С 2012 года ВИЭ опережают традиционную энергетику по инвестициям в новые вводы мощности. По данным агентства Bloomberg, в 2018 году инвестиции в ВИЭ в глобальном масштабе достигли 332 млрд долларов. Тем не менее, сегодня эксперты сходятся во мнении, что "золотая эпоха" ВИЭ еще впереди, и причина этому - пандемия коронавируса.

Коронавирусная инфекция, разразившаяся в 2020 году, поспособствовала мировой де-глобализации, снижению производственной активности, а также развитию "коронакризиса", повергшего в шок экономики ряда стран и ставшего реальной угрозой для финансовых рынков. Тяжелая эпидемиологическая ситуация сформировала в сознании мирового сообщества понимание того, что человечество уже не может вернуться в состояние "до-Covid-19", необходимо жить по новым принципам. К примеру, общество призывает пересмотреть свое отношение к окружающей среде, климатической ситуации, а также вопросам устойчивого развития. Перераспределение ресурсов в сторону экологии и развития человеческого капитала — глобальный тренд. Именно по этой причине эксперты отмечают, сегодня всевозможное продвижение ВИЭ может стать мощным двигателем восстановления устойчивой экономики, создания новых, безопасных рабочих мест и инвестиций в будущее процветание человечества.

Благодаря развитию современных технологий, позволяющих в значительной степени уменьшить стоимость ВИЭ, такая перспектива кажется более реалистичной. Так, согласно официальным данным, за период с 2010 по 2017 год стоимость выработки солнечной энергии сократилась на 73%, ветровой энергии – на 23%. Более того, по прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), средняя стоимость ветровой и солнечной энергии к 2025 году сократится еще на 40%. Если правительства воспользуются падающими ценами на ВИЭ и заложат чистую энергию в основу своих антикризисных планов, мировое сообщество сделает большой шаг к здоровой природе – лучшему страховому полису против глобальных пандемий.

В Казахстане интерес к ВИЭ в последние годы возрос во многом благодаря усилиям правительства и поддержке со стороны государства. В настоящее время в республике действует 116 объектов ВИЭ, установленной мощностью 1685 МВт. Выработка зеленой энергетики по итогу 2020 года составила 3,24 млрд кВтч. В целом за первый квартал 2020 года ВИЭ выработали 596,2 млн кВтч, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2019 года. К примеру, одним из последних "зеленых" проектов, введенных в эксплуатацию, является запуск новой солнечной электростанции (СЭС) мощностью 50МВт "Каскелен 50 МВт" в Жетыгенском сельском округе Илийского района Алматинской области. На сегодняшний день строительство полностью завершено, СЭС запущена в эксплуатацию в 2020 году и позволяет снизить электродефицит, осуществить экономию органического топлива, а также сократить выбросы парниковых газов путем освоения имеющегося солнечного потенциала в регионе. Согласно плановым показателям, производительность СЭС "Каскелен 50 МВт" составит 66 884 тыс. кВт часов электроэнергии в год без учета деградации.

Мы выбрали южный регион республики местом реализации проекта в виду сравнительно лучших солнечных ресурсов. Согласно нашему анализу, продолжительность солнечного излучения в Алматинской области летом составляет около 14 часов - с 7 часов до 21 часов, а зимой около 9 часов - с 9 часов до 18 часов. В строительстве участвовали опытные зарубежные партнеры, а также высококвалифицированный инженерный-технический персонал. Более того, поставщики оборудования для станции "Каскелен 50 МВт" входят в топ-10 крупнейших, передовых мировых производителей оборудования по ВИЭ, что в совокупности обеспечивает нам значительное конкурентное преимущество. представитель ТОО "Mistral Energy" Алмас Карабеков

Электроэнергия на станции "Каскелен 50 МВт" производится фотовольтаическим методом преобразования солнечной энергии в электрическую с использованием поликристаллических кремниевых солнечных панелей суммарной мощностью 50 МВт на стороне постоянного тока. На участке СЭС, площадью 140 га, таких панелей насчитывается около 140 тысяч единиц.

Общая стоимость проекта составила 13,37 млрд тенге, 80% из которых предоставлены государственным институтом развития АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") в виде займа, остальные 20% - собственные средства реализатора проекта ТОО "Mistral Energy".

Понимая важность развития ВИЭ, сегодня БРК в значительной степени увеличивает долю кредитования проектов ВИЭ и уделяет им пристальное внимание. СЭС "Каскелен 50 МВт" стала для Банка 6 по счету "зеленым" проектом, и мы верим, что ее запуск способствует вовлечению ВИЭ в общий энергобаланс страны, активному переходу к "зеленой экономике", а также минимизации негативного влияния на окружающую среду. и.о. старшего банкира Дирекции по работе с клиентами БРК Бауыржан Аманбеков

На текущий момент, помимо СЭС "Каскелен 50 МВт", в копилке проектов Банка Развития находятся 2 солнечные электростанции: СЭС Nurgisa мощностью 100 МВт вблизи города Капшагай, а также фотовольтаическая электростанция "Жылга" мощностью 20 МВт в Туркестанской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!