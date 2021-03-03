Молоко в Казахстане подорожало на 9% за год

Лидирующим регионами по производству молока стали Алматинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области.

В Казахстане в январе 2020 года питьевое молоко в РК подорожало на 0,4% за месяц и на 9% — за год, передает zakon.kz.

В январе 2021 года в стране произвели 49,7 тыс. тонн обработанного жидкого молока и сливок — на 10,5% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.

В региональном разрезе треть всего производства молока приходится на Северо-Казахстанскую область: 16,2 тыс. тонн, годовой рост составил 14,9%. Следом идут Алматинская (8,9 тыс. тонн, плюс 10,1% за год) и Акмолинская (6,8 тыс. тонн, плюс 13,8%) области.

В целом за 2020 год в стране произвели 598,5 тыс. тонн молока и сливок — на 7,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на 95,6%, показатель за год практически не изменился.

Вместе с ростом производства в этом периоде вырос также импорт молока и сливок — сразу на 28,7% за год, до 27,7 тыс. тонн. Доля импорта в прошлом году составила 4,4%. Доля экспорта от совокупного объёма ресурсов сократилась до 6%. Казахстан отправил на экспорт 37,6 тыс. тонн молока и сливок — на 4,7% меньше, чем годом ранее.

На внутреннем рынке было реализовано 588,6 тыс. тонн молока, годовой рост — на 9,3% за год.

В сегменте АПК в январе текущего года во всех категориях хозяйств было надоено 255,5 тыс. тонн коровьего молока — на 3,8% больше, чем годом ранее.

В том числе в хозяйствах населения надои составили 174,5 тыс. тонн молока, в крестьянских или фермерских хозяйствах — 45,6 тыс. тонн, в сельхозпредприятиях — 35,5 тыс. тонн.

В региональном разрезе половина всего объема пришлась на Алматинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области. На Северо-Казахстанскую область пришлось всего 7,7% от РК, - отмечают аналитики.

Объем товарного производства сырого коровьего молока по стране составил 167,5 тыс. тонн, сократившись на 5,9% за год. Без учета хозяйств населения объем товарного производства составил 55,4 тыс. тонн.

Лидирующим регионами стали Алматинская (11,1 тыс. тонн), Северо-Казахстанская (7,5 тыс. тонн) и Костанайская (6,4 тыс. тонн) области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!